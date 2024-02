Madison Holdings Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" und alles dazwischen als neutral betrachtet wird. Für die Aktie von Madison liegt der RSI bei 82,86, was auf ein "Schlecht"-Rating hindeutet. Der RSI25, der die Kursbewegungen über 25 Tage betrachtet, zeigt mit einem Wert von 62,07 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" eingestuft.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Madison auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Die Analyse von positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung rund um Madison in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Aktie von Madison beträgt 0,23 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,12 HKD liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,14 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Madison basierend auf verschiedenen Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.