Madison Holdings Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse der Madison-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,26 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,155 HKD liegt deutlich darunter, was einer Differenz von -40,38 Prozent entspricht. Anhand dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 0,15 HKD, was in etwa dem letzten Schlusskurs entspricht (+3,33 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 25 Punkten, was darauf hinweist, dass Madison überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 44,98, wodurch Madison weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Madison durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend werden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, wodurch das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Madison bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.