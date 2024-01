Madison County Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Madison County schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,43 % aus, was 135,22 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 138,65 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Madison County diskutiert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Madison County-Aktie liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (36,34) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für Madison County basierend auf dem RSI.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Madison County verläuft aktuell bei 23,89 USD, während der Aktienkurs bei 22,25 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 21,37 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine eher neutrale Bewertung für die Madison County-Aktie basierend auf Dividendenrendite, Anlegerstimmung, RSI und technischer Analyse.