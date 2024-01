Madison County Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Madison County-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet. Der aktuelle Kurs von 22,25 USD liegt um -6,71 Prozent unter dem GD200 (23,85 USD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 21,4 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,97 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In fundamentaler Hinsicht weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Madison County einen Wert von 19 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,42 für "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" eine Überbewertung um ca. 24 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Madison County diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Hinsichtlich der Dividende weist Madison County derzeit eine Dividendenrendite von 3,43 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,82 % für "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende, aufgrund einer Differenz von lediglich 135,39 Prozentpunkten.