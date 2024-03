Madinah erhält von UN-Habitat das SDG Cities Gold Level

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Genf, 7. März 2024 (ots/PRNewswire) -Die SDG-Städte-Initiative soll die Nachhaltigkeitsbemühungen der lokalen Behörden fördern und ihre Kapazitäten zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung auf lokaler Ebene ausbauen. Madinah ist die 1. saudische Stadt, die erste arabische Stadt und die 3. Stadt weltweit, die dieses Niveau erreicht hat.Die Stadt Madinah hat vom Siedlungsprogramm der Vereinten Nationen, UN-Habitat, den Cities Gold Level erhalten. Eine Anerkennung für die harte Arbeit von Madinah im Hinblick auf die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG).Die SDG-Städte-Initiative hat zum Ziel, die Nachhaltigkeitsbemühungen lokaler Regierungen zu fördern und ihre Kapazitäten zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung auf lokaler Ebene auszubauen. Außerdem sollen die Städte für ihre Leistungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung gewürdigt werden, indem ihre vielversprechenden Praktiken und Strategien weltweit ausgetauscht werden. Madinah ist die erste saudische Stadt, die erste arabische Stadt und die 3. Stadt weltweit, die das SDG Cities Gold Level erreicht hat.Madinah ist auch die erste Stadt in Saudi-Arabien, die sich an der SDG Cities Global Initiative beteiligt. Eine klare Anerkennung des festen Willens der saudischen Stadt, eine integrative, sichere, widerstandsfähige und nachhaltige Stadt zu sein. In der Tat konzentrieren sich die Bemühungen Madinahs darauf, das Wohlergehen der Bürger in den Mittelpunkt zu stellen und in Richtung der SDG voranzukommen.Madinah hat 2022 die Anerkennung als SDG-Stadt in Silber erhalten, was ein Zeichen dafür ist, dass die Stadt den Maßnahmen im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) unermüdlich Priorität einräumt.Mit dem SDG Cities Gold Level würdigt UN-Habitat die Region Madinah für die umfassende Bewertung der Fortschritte der Stadt im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung sowie für die Erarbeitung einer inklusiven, strategischen Vision und eines Plans mit transformativen Maßnahmen zur Verwirklichung der SDGs bis 2030.Die Stadt Madinah ist nicht nur ein heiliger Schatz, sondern auch ein Beispiel für technologische Entwicklung und Integration, wie das Madinah Smart City Program beweist, ein ehrgeiziges Projekt der Madinah Region Development Authority, bei dem modernste Technologien eingesetzt werden, um die Lebensqualität der Bevölkerung zu verbessernView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/madinah-erhalt-von-un-habitat-das-sdg-cities-gold-level-302083099.htmlPressekontakt:María José Martínez Vial,Geschäftsführerin,mjosemartinez@diloconsulting.com,+41 798634455,+34 629916815Original-Content von: Madinah, übermittelt durch news aktuell