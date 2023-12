Mader Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Stimmung der Anleger bei Mader ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Es gab keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung im letzten Monat, und die Diskussionsintensität blieb ebenfalls unverändert. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein positives Bild. Der aktuelle Schlusskurs (7 AUD) liegt um 18,44 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +6,38 Prozent eine positive Tendenz und wird daher ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Mader weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die technische Analyse jedoch positiv ausfällt. Daher erhält die Mader-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.