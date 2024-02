Mad Paws Holdings Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Mad Paws-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die zeigt, dass der Durchschnitt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 0,1 AUD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,115 AUD, was einem Unterschied von +15 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird berücksichtigt und der letzte Schlusskurs von 0,1 AUD liegt ebenfalls über diesem Durchschnitt (+15 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mad Paws zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien vorherrschen. Der Markt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Mad Paws, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Mad Paws-Aktie überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 20 für die letzten 7 Tage. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 39,36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Mad Paws ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass die Aktivität im Netz üblich ist und eine mittlere Diskussionsintensität signalisiert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Mad Paws in diesem Punkt.