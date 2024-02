Mad Paws Holdings Aktie: Jubelschreie!

Die Mad Paws-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,1 AUD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,11 AUD, was einer Steigerung um 10 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,1 AUD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um 10 Prozent höher, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Mad Paws insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Mad Paws beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 62,5 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 44,9 führt zu einem "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Aktivität in Bezug auf Mad Paws langfristig mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was insgesamt zu einem "Neutral"-Gesamtergebnis führt.

Die Anleger waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Mad Paws. Die Diskussion drehte sich an vier Tagen vor allem um positive Themen, während es keine negative Diskussion gab. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Mad Paws daher eine "Gut"-Einschätzung, und insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.