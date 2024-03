Macy’s im Höhenflug: Angebotspreis für Übernahme katapultiert Aktie nach oben

Investoren locken Macy's-Aktionäre mit höherem Angebot: Übernahmeversuch des US-Kaufhausgiganten wird für Anteilseigner jetzt noch attraktiver.

Die traditionsreiche US-Kaufhauskette Macy's steht im Fokus einer Übernahmeschlacht, nachdem die Investorengruppe Arkhouse und Brigade Capital ihre Offerte deutlich verbessert haben. Mit der neuen Offerte bewerten die Kaufinteressenten das Unternehmen nun mit 6,6 Milliarden US-Dollar und bieten den Anlegern statt 21 US-Dollar nun 24 US-Dollar pro Aktie. Damit erhöht sich der Preis um 14,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Angebot und um 33,3 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am 1. März 2024.

Das ursprüngliche Angebot der Investoren wurde von Macy's aufgrund von Bedenken bezüglich der Finanzierung abgelehnt, da diese an ungewöhnliche Vorbedingungen geknüpft war. Die Investorengruppe hat nun nachgebessert und offengelegt, dass sie auf die Eigenkapitalpartner Fortress Investment Group LLC und One Investment Management US setzen, um die Transaktion zu finanzieren.

Der Vorstand von Macy's hat bestätigt, dass eine verbesserte Offerte eingegangen ist und wird das Angebot nun sorgfältig prüfen und bewerten. An der Börse sorgen die jüngsten Entwicklungen für eine positive Reaktion, da die Macy's-Aktie im NYSE-Handel zeitweise um 14,49 Prozent auf 20,62 US-Dollar zulegt. Allerdings liegt der Aktienkurs immer noch deutlich unter dem aktuellen Angebotspreis.

Die Investorengruppe Arkhouse und Brigade Capital streben die Komplettübernahme von Macy's an und versuchen nun mit ihrem überarbeiteten Angebot, die Zweifel des Unternehmens zu zerstreuen. Die Aktionäre von Macy's können sich über eine deutliche Steigerung des Übernahmepreises freuen und werden voraussichtlich von der gestiegenen Attraktivität des Deals profitieren. Die Übernahme könnte ein Meilenstein für die zukünftige Entwicklung von Macy's sein und wird gespannt von den Märkten beobachtet.

