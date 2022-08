Macy's, DICK'S Q2-Ergebnisse rückläufig; Anpassung des FY22-Ausblicks

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Einzelhändler Macy's Inc. und DICK'S Sporting Goods Inc. haben in ihren jeweiligen zweiten Quartalen schwache Gewinne und Umsätze gemeldet. Die bereinigten Gewinne übertrafen jedoch die Marktschätzungen. Die Unternehmen passten auch ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 an. Während Macy's seine Prognose für das Gesamtjahr reduzierte, hob der Sportartikelhändler seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022… Hier weiterlesen