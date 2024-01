Macy's Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Analystenbewertung für die Aktie von Macy's liegt derzeit bei "Neutral". Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Macy's. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 24,5 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 23,99 Prozent. Alles in allem erhält Macy's daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Macy's-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 52,02, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 31,49 und bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Macy's von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Macy's in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die steigende Aufmerksamkeit sowie die häufigen Diskussionen über Macy's führen zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie.