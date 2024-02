Macy's Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Macy's liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 20,57 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,82 Prozent aufweist, schneidet Macy's mit einer Rendite von -20,57 Prozent deutlich schlechter ab.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf Macy's, was zu einer positiven Einschätzung in Bezug auf die Diskussionstiefe führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Analysten haben die Aktie von Macy's in den letzten 12 Monaten insgesamt mit 0 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt.

Obwohl es im letzten Monat keine Updates von Analysten zu Macy's gab, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 23,8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 24,74 Prozent bedeutet und zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.