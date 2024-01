Macy's Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) für die Macy's-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 73 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 37,99, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Macy's.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Macy's. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über Macy's als normal führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten haben für Macy's insgesamt eine "Neutral"-Bewertung abgegeben, wobei 1 Kaufempfehlung, 4 Halteempfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Macy's liegt bei 24,5 USD, was einer positiven Entwicklung von 28,21 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Macy's-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -5,32 Prozent erzielt, was 15,89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.