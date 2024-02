Macy's Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den letzten Wochen konnte bei Macy's eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der Meinungen in den sozialen Medien, die zu einem überwiegend negativen Trend geführt haben. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Macy's daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Macy's eine Performance von -20,57 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche fiel der durchschnittliche Wert um -8,55 Prozent, was zu einer Underperformance von -12,01 Prozent für Macy's führte. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -7,78 Prozent, wobei Macy's 12,79 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird Macy's auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 15,07 USD, während der Kurs der Aktie bei 18,64 USD liegt, was einer Abweichung von +23,69 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 18,44 USD, was einer Abweichung von +1,08 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmung der Anleger spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Meinungen auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Macy's in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.