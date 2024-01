Macy's Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken größtenteils negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die Negative überwog. Besonders häufig wurden auch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Macy's diskutiert. Daher wurde die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Macy's keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine auffälligen Tendenzen zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien registriert wurden, wurde dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 4 neutrale und 1 negative Bewertung von Analysten für Macy's vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Macy's. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 24,5 USD, was einem Potenzial von 36,64 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In der technischen Analyse erhält die Macy's-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 15,05 USD, was eine Abweichung von +19,14 Prozent zum aktuellen Kurs von 17,93 USD darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 16,97 USD liegt mit einem aktuellen Schlusskurs von 17,93 USD darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also auch in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.