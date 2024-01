Macy's Aktie: Das ist ein Knall!

Für Macy's liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 24,5 USD, was einer potenziellen Steigerung um 36,64 Prozent entspricht. Aus technischer Sicht erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50).

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Macy's.