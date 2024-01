Macy's Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Stimmung der Anleger hinsichtlich der Macy's Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen gab es jedoch positive Diskussionen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die negativen Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt Macy's insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Macy's eine neutrale Einschätzung. Der RSI7 liegt bei 53,89 und der RSI25 bei 29,5, was zu einer "Neutral"- bzw. "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Analysten bewerten die Aktie von Macy's langfristig als "Neutral". Von 18 Analysten waren 1 Bewertung "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 24,5 USD, was einer Erwartung von 21,77 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Macy's Aktie derzeit 31,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar +34,13 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.