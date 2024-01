Macy's Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Analysten bewerten die Aktie von Macy's auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenurteilen waren 1 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht. Es gab keine neuen Analystenbewertungen im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 24,5 USD, was einer Erwartung von 21,77 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 20,12 USD.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurden sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Macy's war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führte.

Der Relative Strength-Index ergab eine "Neutral"-Empfehlung für den RSI7 von 53,89 und eine "Gut"-Einstufung für den RSI25 von 29,5. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Macy's mit 20,12 USD nun um +31,25 Prozent oberhalb des gleitenden Durchschnitts der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +34,13 Prozent liegt. Folglich wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.