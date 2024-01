Macy's Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Macy's: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Macy's wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Es ergibt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht daher einer "Neutral"-Wert Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit für Macy's in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf misst. Der aktuelle Wert von 95,51 zeigt, dass Macy's überkauft ist, was eine "Schlecht"-Einstufung zur Folge hat. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt jedoch einen RSI25-Wert von 61, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt resuliert daraus für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Macy's in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,32 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,86 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,54 Prozent im Branchenvergleich für Macy's. Im Sektorvergleich lag die Performance jedoch 2,6 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für Macy's zeigt, dass vor allem und mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Macy's. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".