Macy's Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktie von Macy's wurde in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Macy's im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,57 Prozent erzielt, was 11,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -9,65 Prozent, und Macy's liegt aktuell 10,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Macy's-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag 29,2 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Macy's-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Macy's von Analysten insgesamt mit 0 "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen neutralen Einschätzung führt. Für die Aktie wird ein Kursziel von 23,8 USD erwartet, was einer erwarteten Kursentwicklung von 21,43 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Macy's.