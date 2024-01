Macy's Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von Macy's hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,32 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -9,66 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Macy's eine Outperformance von +4,34 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,54 Prozent, wobei Macy's 0,22 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Macy's in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Macy's in den letzten 12 Monaten zeigt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da 1 Kaufempfehlung, 4 neutrale Einschätzungen und 1 schlechte Bewertung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Macy's liegt bei 24,5 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 29,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Macy's.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Macy's in den letzten Monaten wenig Aktivität aufgewiesen hat, weshalb hierfür eine "Schlecht"-Einschätzung vorliegt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Macy's in diesem Bereich ein "Schlecht"-Wert.

Die Diskussion in den sozialen Medien der letzten Tage zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend negativ gegenüber Macy's eingestellt waren, mit zwei positiven und zehn negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren dagegen hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Macy's daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

