Macy's Aktie: Was sagen die Analysten dazu?

Die Aktie der Macy’s Inc wurde in den vergangenen drei Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen unterschiedlich bewertet. Das Ergebnis waren 3 positive, 9 neutrale und 2 negative Einstufungen. Basierend auf dieser Bewertung ergibt sich eine langfristige Einstufung im neutralen Bereich. Auch die kurzfristige Einschätzung der Aktie, basierend auf den Studien des letzten Monats, bringt ein neutrales Ergebnis hervor. In diesem Zeitraum wurden die Titel von 3 Analysten positiv eingestuft, während 9 eine neutrale und 2 eine negative Bewertung abgaben. Das Mittelwertziel für die Macy’s-Aktie beträgt wiederum $24,18 – bei einem aktuellen Schlusskurs von $16,62 liegt das erwartete Kurspotenzial bei stolzen 40,34%.

Macy’s im Abwärtstrend: Was steckt dahinter?

Bei einem Vergleich des aktuellen Kurses (16,62 USD) der Macy’s...