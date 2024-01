Macy's Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Macy's Aktie übertrifft den Branchendurchschnitt um 4,34 Prozent Der Aktienkurs von Macy's hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,32 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -9,66 Prozent, was bedeutet, dass Macy's eine Outperformance von +4,34 Prozent im Branchenvergleich verzeichnete. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -5,54 Prozent im letzten Jahr, wobei Macy's um 0,22 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Macy's in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten Macy's insgesamt als "Neutral" Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Macy's abgegeben haben, sehen die Aktie insgesamt als "Neutral". Dies resultiert aus einer Buc-Einstufung, vier Neutral-Einstufungen und einer Schlecht-Einstufung. Es gab keine Analystenupdates zu Macy's im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Macy's liegt bei 24,5 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 29,63 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 18,9 USD notierte. Daher wird die Analystenuntersuchung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Technische Analyse zeigt positive Bewertung Der gleitende Durchschnittskurs von Macy's liegt bei 15,04 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 18,9 USD liegt, was einer Distanz zum GD200 von +25,66 Prozent entspricht und daher mit "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 17,78 USD, was einer Distanz von +6,3 Prozent zur Aktie entspricht und ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Macy's eine positive Gesamtnote in der technischen Analyse.

Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Macy's liegt bei 22,34 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch gemischte Signale und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Macy's in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die Bewertungen in den verschiedenen Kategorien weisen insgesamt auf eine positive Performance der Macy's Aktie hin.