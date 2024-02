Macy's Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Macy's-Aktie liegt bei 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Eine vergleichsweise Bewertung mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (61,8) zeigt, dass auch auf 25-Tage-Basis die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Macy's.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder drehen und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Macy's eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten 0 mal die Einschätzung Gut, 4 mal die Einschätzung Neutral sowie 1 mal das Rating Schlecht vergeben, was langfristig zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Es liegen keine Analystenupdates zu Macy's aus dem letzten Monat vor. Analysten erwarten eine Entwicklung von 27,75 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 23,8 USD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Macy's. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Macy's daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Macy's von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.