Macy's Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Einschätzungen zu Macy's abgegeben. Dabei fielen 0 positiv, 4 neutral und 1 negativ aus, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Aktuelle Updates liegen nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Macy's liegt bei 23,8 USD, was einem potenziellen Anstieg um 22,3 Prozent entspricht und somit eine positive Empfehlung darstellt.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage bei 15,19 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 19,46 USD, was einem Unterschied von +28,11 Prozent entspricht und somit positiv bewertet wird. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (+2,58 Prozent) erhält Macy's eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger lässt sich ebenfalls in die Bewertung einbeziehen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Daher erhält Macy's in diesem Bereich eine neutrale Einstufung.

Darüber hinaus wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls keine Über- oder Unterbewertung (Wert: 44), wodurch Macy's auch in diesem Bereich neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

Zusammenfassend ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine neutrale Gesamtbewertung für die Macy's-Aktie.