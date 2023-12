Macy's Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die technische Analyse der Macy's-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 14,97 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 19,99 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +33,53 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 14,6 USD, was einer Distanz von +36,92 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz eher schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Wert-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Macy's in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen zu Macy's abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 24,5 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Macy's-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Macy's-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse des RSI25 zeigt jedoch, dass Macy's hier überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Macy's daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.