Macy's Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs von Macy's wurde im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" bewertet. Dabei ergab sich eine Rendite von -5,32 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,42 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Macy's mit einer Rendite von -1,91 Prozent darunter. Diese Entwicklung führte zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Macy's ist insgesamt sehr negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Analysten bewerten die Macy's-Aktie auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Macy's. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 24,5 USD, was einer Erwartung von 30,18 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 18,82 USD liegt. Basierend auf diesen Einschätzungen erhält Macy's daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird Macy's anhand trendfolgender Indikatoren ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 15 USD, was einer Abweichung von +25,47 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs von 18,82 USD entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 15,94 USD liegt mit einer Abweichung von +18,07 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält Macy's daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.