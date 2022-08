Macy's Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Kurs der Aktie Macy's steht am 09.08.2022, 00:09 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 17.84 USD. Der Titel wird der Branche "Kaufhäuser" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Macy's beläuft sich mittlerweile auf 24,36 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 17,84 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -26,77 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 19,64 USD. Somit ist die Aktie mit -9,16 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Macy's als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 3 Hold, 4 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Macy's vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 31 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 73,77 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 17,84 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Dividende: Macy's hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,97 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.85%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,88 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

