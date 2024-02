Macy's Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von Macy's im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Macy's befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Macy's-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Neutral" und 1 "Schlecht", während keine als "Gut" bewertet wurden. Das durchschnittliche Kursziel von 23,8 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 23,57 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Macy's-Aktie ergab einen Wert von 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis bleibt mit einem Wert von 44,94 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Macy's führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Macy's-Aktie mit 19,26 USD 26,63 Prozent über dem GD200 (15,21 USD) liegt, was ein positives Signal ergibt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 19,03 USD auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Kurs der Macy's-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.