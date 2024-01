Macy's Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Macy's liegt bei 61,75, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und der RSI für Macy's liegt bei 61, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Multiline-Einzelhandel"-Branche verzeichnete Macy's in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,32 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,49 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Macy's um 1,82 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich wird Macy's in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Macy's wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussion. Insgesamt erhält Macy's auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Schlecht"-Bewertung.

Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung für Macy's in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.