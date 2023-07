Macy's Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Für die Aktie Macy's aus dem Segment "Kaufhäuser" wird an der heimatlichen Börse New York am 06.07.2023, 17:18 Uhr, ein Kurs von 15.76 USD geführt.

Die Aussichten für Macy's haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 4,25 und liegt mit 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multiline-Einzelhandel) von 27,23. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Macy's auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Macy's-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 19,02 USD mit dem aktuellen Kurs (16,36 USD), ergibt sich eine Abweichung von -13,99 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 15,44 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,96 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Macy's ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Macy's hat mit einer Dividendenrendite von 4,29 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (6.6%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche beträgt -2,31. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Macy's-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.