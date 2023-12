Macy's Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Stimmung unter den Anlegern für Macy's ist insgesamt sehr negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen dominierten dabei vor allem negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Macy's liegt bei 41,81 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28 und zeigt somit eine überverkaufte Situation an, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich liegt die Jahresperformance von Macy's mit -5,32 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Macy's in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den Relative Strength Index, das Sentiment und den Branchenvergleich.