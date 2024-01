Macy's Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse der Macy's Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 15,03 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 18,98 USD beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +26,28 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 16,38 USD, was einen Abstand von +15,87 Prozent zur Aktie ergibt und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Macy's daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 81,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Macy's-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Macy's in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich laut Analysten eine "Neutral"-Einstufung für Macy's, basierend auf 1 Kauf-, 4 Halte- und 1 Verkaufsempfehlung in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 24,5 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 29,08 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Underperformance von -0,71 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Macy's 15,63 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.