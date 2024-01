Macy's Aktie: Ist es das gewesen?

Macy's hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,32 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,06 Prozent gefallen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +1,74 Prozent im Branchenvergleich für Macy's. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -1,58 Prozent, wobei Macy's um 3,74 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Macy's in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Macy's neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein, zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Macy's basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Macy's liegt derzeit bei 68,87, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 40 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für Macy's-Aktien bei 15,04 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 18,54 USD, was einem Unterschied von +23,27 Prozent entspricht. Daher erhält Macy's aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, wodurch Macy's auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird Macy's also in der einfachen Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung versehen.