Macy's Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Macy's-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün, was auf positive Diskussionen hinweist. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und nur an drei Tagen waren die Anleger überwiegend neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wurde der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gegeben, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Macy's führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Macy's als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Macy's-Aktie liegt der Wert für den RSI7 bei 25,37, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und der Wert für den RSI25 beträgt 21,68, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche hat Macy's in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,32 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -17,18 Prozent gefallen sind, was auf eine Outperformance von +11,86 Prozent im Branchenvergleich für Macy's hinweist. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Macy's um 0,7 Prozent unter dem Durchschnittswert, aber dennoch wird dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie zugeschrieben.

Das Internet und die sozialen Medien können das Anleger-Sentiment verstärken oder verändern, und bei Macy's wurde langfristig eine starke Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.