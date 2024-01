Macy's Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die Macy's-Aktie zeigt der RSI für die letzten 7 Tage einen Wert von 94, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Tage ist mit einem Wert von 68,39 weniger volatil und zeigt, dass Macy's weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Macy's.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich der Macy's-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An vier Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anlegergespräche konzentrierten sich in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Macy's. Als Ergebnis wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analysteneinschätzungen für Macy's aus den letzten zwölf Monaten zeigen, dass es 1 positive, 4 neutrale und 1 negative Bewertung gibt, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Für den letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen beträgt 24,5 USD, was eine potenzielle Steigerung um 36,64 Prozent vom letzten Schlusskurs (17,93 USD) bedeutet. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche hat Macy's in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,32 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,35 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +2,02 Prozent für Macy's bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Macy's um 2,96 Prozent unter dem Durchschnitt. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.