Macy's Aktie: Gut oder schlecht?

Der Aktienkurs von Macy's im Bereich der zyklischen Konsumgüter hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -5,32 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,63 Prozent aufweist, liegt Macy's um 1,3 Prozent darüber. Diese Performance führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung für Macy's zeigt insgesamt eine neutrale Bewertung, da 1 empfehlen den Kauf, 4 neutral sind und 1 die Aktie als schlecht einstufen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Macy's liegt bei 24,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 20,57 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie ein gutes Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Analyse von Social Media-Diskussionen, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Macy's eingestellt sind. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse der Macy's-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 14,97 USD lag, was einer Abweichung von +35,74 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 20,32 USD entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein gutes Rating, da der letzte Schlusskurs um +37,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Macy's-Aktie sowohl in Bezug auf die Analysteneinschätzung als auch die technische Analyse ein gutes Rating, während die Anlegerstimmung neutral eingestuft wird.