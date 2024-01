Macy's Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Aktienkurs von Macy's liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" bei einer Rendite von -5,32 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. Ebenso ergibt sich eine mittlere Rendite von -3,56 Prozent für die "Multiline-Einzelhandel"-Branche, bei der Macy's mit 1,77 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung für Macy's war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index für Macy's zeigt einen Wert von 52,02 für RSI7 und 31,49 für RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt.

Die Sentiment-Analyse und das Buzz-Rating weisen darauf hin, dass in den letzten Wochen vermehrt positive Kommentare über Macy's in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Dies führte zu einer positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion aufgrund der gestiegenen Aufmerksamkeit und intensiven Diskussionen.

Insgesamt erhält die Aktie von Macy's somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der positiven Stimmung und der erhöhten Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.