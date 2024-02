Macy's Aktie: Eine neue Chance!

Die Analyse von Macy's-Aktie zeigt gemischte Signale. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Im Vergleich zum Durchschnitt der "Zyklischen Konsumgüter" liegt die Rendite der Aktie bei -5,32 Prozent, was 0,17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich "Multiline-Einzelhandel" weist Macy's eine höhere Rendite auf und wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet. Die Analysteneinschätzung für Macy's zeigt überwiegend neutrale Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 23,8 USD, was auf einen möglichen Anstieg von 27,75 Prozent hinweist und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Der Relative Strength-Index (RSI) für Macy's ergibt gemischte Signale, da der RSI7 eine "Gut"-Empfehlung und der RSI25 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Gut" bewertet.

