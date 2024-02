Macy's Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse der Macy's-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 19,26 USD eine Entfernung von +26,63 Prozent vom GD200 (15,21 USD) hat. Dies signalisiert eine positive Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 19,03 USD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Macy's-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Macy's-Aktie liegt bei 49 und 44,94, was zu einer neutralen Bewertung führt. Demnach ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen über Macy's veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich hat die Macy's-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,57 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,91 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -12,65 Prozent. Auch im Sektorvergleich liegt Macy's mit -20,57 Prozent unter dem Durchschnitt von -9,05 Prozent, was zu einer Unterperformance von 11,52 Prozent führt. Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.