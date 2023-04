Macron und von der Leyen sprechen mit Xi über Ukraine

PEKING (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind in Peking mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammengetroffen. Bei dem Gespräch in der Großen Halle des Volkes sollte es am Donnerstag insbesondere um den Krieg in der Ukraine gehen.

Das Treffen fand im Anschluss an Gespräche zwischen Macron und dem chinesischen Präsidenten statt. Frankreichs Staatschef hatte von der Leyen eingeladen, zu dem Gespräch hinzuzustoßen. Ansonsten verfolgte die Kommissionspräsidentin in Peking ein eigenes Besuchsprogramm. Macron hält sich seit Mittwoch zu einem Staatsbesuch in China auf./lw/DP/stw