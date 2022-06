Macron: Ukraine soll EU-Beitrittsstatus erhalten

KIEW (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich dafür ausgesprochen, der Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten zuzusprechen. "Auf jeden Fall unterstützen wir den Beitrittsstatus der Ukraine zur Europäischen Union", sagte Macron am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Die EU-Kommission will an diesem Freitag eine Empfehlung zu dem Thema vorlegen, die Entscheidung muss einstimmig getroffen, voraussichtlich beim EU-Gipfel am 23. und 24. Juni in Brüssel./evs/DP/stk