Nach Macron-Äußerung: Lindner betont Partnerschaft mit USA

WASHINGTON (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner hat sich kritisch zur Forderung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu mehr "europäischer Souveränität" geäußert. "Ich bin ein starker Unterstützer der transatlantischen Partnerschaft", betonte Lindner am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds am Mittwoch in Washington.

Die USA und die EU seien Wertepartner und sollten auch bevorzugte Handelspartner sein. "Und ich bin überzeugt: Sicherheit auf europäischem Boden braucht ein starkes amerikanisches Engagement, im Nato-Kontext und darüber hinaus", sagte der FDP-Chef.

Macron hatte in einer europapolitischen Rede betont, Europa müsse seine Abhängigkeiten verringern, um die eigene Identität zu erhalten. Man müsse in der Lage sein, seine Partner zu wählen und das eigene Schicksal zu gestalten, statt nur Zeuge des Weltgeschehens zu sein. Damit ging er erneut nicht nur auf Distanz zu China, sondern auch zu den USA./tam/DP/jha