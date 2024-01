Macrolink Culturaltainment Development im Check!

Der gleitende Durchschnittskurs der Macrolink Culturaltainment Development beträgt derzeit 1,79 CNH, während der Aktienkurs bei 1,84 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von +2,79 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 1,7 CNH, was einen Abstand von +8,24 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Gut" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionen und Kommentare in Bezug auf das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend negativ.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Macrolink Culturaltainment Development als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 48,15, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 40,91 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Macrolink Culturaltainment Development-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.