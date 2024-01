MacroGenics Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Analysten schätzen die Aktie der Macrogenics auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Es gab keine neuen Analystenupdates zu Macrogenics im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 11,33 USD, was einer Erwartung von 16 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 9,77 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen vergeben die Analysten daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Macrogenics innerhalb von 7 Tagen bei 60,37 liegen, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 33, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Macrogenics in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die steigende Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über das Unternehmen deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit im Fokus der Anleger steht.

Insgesamt erhält die Aktie von Macrogenics daher ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der Analysten, des RSI, der Anlegerstimmung und des Sentiments in den sozialen Medien.