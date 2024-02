MacroGenics Aktie: In selten guter Lage!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Macrogenics in den sozialen Medien. Es gab weder einen übermäßig positiven noch einen übermäßig negativen Trend in den Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen in Bezug auf eine Aktie geben Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Bei Macrogenics wurde in etwa so viel diskutiert wie normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Macrogenics insgesamt 3 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine Analystenupdates zu Macrogenics aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 11,33 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -34,68 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 17,35 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. In Summe erhält Macrogenics daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +147,5 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 7,01 USD mit dem aktuellen Kurs von 17,35 USD vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 11,55 USD über dem letzten Schlusskurs (+50,22 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Macrogenics mit einer Rendite von 214,34 Prozent mehr als 221 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,84 Prozent kommt, liegt Macrogenics mit 226,18 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.