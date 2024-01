Macquarie Telecom Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Macquarie-Aktie bei 63,97 AUD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 68,55 AUD, was einem Unterschied von +7,16 Prozent entspricht, und daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 64,7 AUD liegt mit einem Unterschied von +5,95 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Macquarie-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Stimmungsbild für Macquarie hat sich in den letzten Wochen deutlich positiv verändert. Dies basiert auf einer Analyse der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen aufzeigt. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Gut" bewertet. Die Diskussionsstärke, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit für das Unternehmen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Macquarie für dieses Kriterium daher ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Macquarie weist eine Ausprägung von 40,13 auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,34, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Stimmung rund um Macquarie auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, was auch durch die positiven Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, bestätigt wird. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Macquarie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.