Macquarie Bank Ltd Pref Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die aktuelle Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber der Maquarie Bank ist größtenteils positiv. In den letzten Tagen gab es vier positive und zwei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält die Maquarie Bank daher eine positive Bewertung.

Die Rate der Stimmungsänderung in den letzten 30 Tagen zeigt keine klare Tendenz, weshalb diese neutral bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat im Vergleich zu sonst nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Maquarie Bank aktuell einen Wert von 105,44 AUD auf, während der aktuelle Kurs bei 106,29 AUD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50 wird die Aktie als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Maquarie Bank zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 41,67, was auf eine neutrale Position hindeutet. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 39. Insgesamt wird daher auch der RSI der Maquarie Bank als neutral eingestuft.