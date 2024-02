Macquarie Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Macquarie deutlich zum Negativen verändert. Dies geht aus einer Auswertung der sozialen Medien hervor, in denen negative Auffälligkeiten registriert wurden. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Macquarie daher in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator herangezogen, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt der Macquarie-Aktie liegt aktuell bei 174,13 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 191,02 AUD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 182,34 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Macquarie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Macquarie beträgt derzeit 4,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,18 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Macquarie eine Rendite von 4,59 Prozent erzielt, was 4 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -1,69 Prozent, während Macquarie aktuell 6,27 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.