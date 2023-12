Macquarie Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Beurteilung der Investorenstimmung. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild im Internet eine Rolle. Bei der Aktie von Macquarie wurde die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum hinweg untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich also eine Note "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für die Aktie von Macquarie.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich jedoch ein "Gut"-Signal, da der aktuelle Kurs der Macquarie mit +5,9 Prozent Entfernung vom GD200 (172,5 AUD) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 167,64 AUD ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +8,97 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Macquarie-Aktie also als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) erscheint die Aktie von Macquarie fundamental unterbewertet. Mit einem KGV von 16,13 liegt sie 76 Prozent unter dem Branchen-KGV von 66,01, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich für die Macquarie-Aktie als Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 27,24, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 30,62 liegt und damit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.